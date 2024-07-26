Aydın'da Korkan Kedi İtfaiyeden Kaçtı - Son Dakika
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Aydın'da Korkan Kedi İtfaiyeden Kaçtı

Aydın\'da Korkan Kedi İtfaiyeden Kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın balkonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasında korkarak apartmandan kaçtı.

26.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:51
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Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki balkonda bulunan bir kedi kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeden korkunca metrelerce yükseklikten apartman girişinin üzerindeki tenteye sonrada da itfaiye aracının üzerine atlayarak kaçıp, gözden kayboldu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 204 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir ev sahiplerinin dışarıda olduğu dairenin balkonunda sürekli miyavlayan kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifetiyle evin balkonuna çıktı. Balkona giren itfaiye erinden korkan kedi kendini metrelerce yükseklikten yere bıraktı. Apartman girişinin üzerindeki tentenin üzerine düşen kedi daha sonra giriş katındaki demire tırmanarak bulunduğu yere ulaşmak isteyen itfaiye erinden ikinci kez korkup bu sefer itfaiye aracının üzerine atladı. Buradan da yere atlayan kedi çevredekilerin bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan olay 'kedi gibi dokuz canlı' sözünü akıllara getirirken, kedinin olayda yara almaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da Korkan Kedi İtfaiyeden Kaçtı - Son Dakika
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