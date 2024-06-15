Aydın'da Kurban Pazarında Hareketlilik Beklenen Seviyede Değil - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Kurban Pazarında Hareketlilik Beklenen Seviyede Değil

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan hayvan pazarında bu yıl beklenen hareketlilik yaşanmadı. Satıcılar, yüksek maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle alıcı bulmakta zorlandıklarını belirtti. Küçükbaş hayvanların büyükbaşlara göre daha fazla rağbet gördüğü pazarda, fiyatların düşmesi ve vatandaşların rahatlaması gerektiği vurgulandı. Satıcılar ve vatandaşlar, bayramların eski coşkusuna yeniden kavuşmayı umut ediyor.

15.06.2024 15:46
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Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında bu yıl beklenen hareketlilik yaşanmadı. Satıcılar, küçükbaş hayvanların büyükbaşlara göre daha fazla rağbet gördüğünü belirterek umutla son ana kadar bekleyeceklerini kaydettiler.

Çeştepe Hayvan Pazarı'nda hayvan satıcıları, bu yıl satışların durgun olmasından yakınıyor. Satıcılar, yem ve ulaşım fiyatlarının yükselmesi nedeniyle alıcı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Pazarın canlanması için girdi maliyetlerinin düşmesi ve vatandaşların ekonomik olarak rahatlaması gerektiğini vurgulayan satıcılar, aksi takdirde gelecek yıllarda da benzer bir durgunluk yaşanabileceği endişesini yaşıyorlar. Pazarda fiyatları büyükbaşa göre uygun olan küçükbaş hayvanları daha cazip kılarken, hem satıcılar hem de vatandaşlar bayramların eski coşkusuna yeniden kavuşmayı umut ediyor.

Gölcük Mahallesi'nden hayvan satmaya gelen Mehmet Ateş; "Bu sene kurban pazarında yetiştirici zararda. Tam bayram önü fiyatlarda bir düşme olduğu için. Bir de satış yok. Koyunlar 12 ile 15 bin TL arası ama maliyet yüksek. Bu yıl zarardayız. Vatandaşlar da adaya mı gitti bilmiyorum ama hiç kimse yok. Bugün arife günü ama bomboş. Geçen yıllarda buradan araba geçemiyordu. bu yıl pazar geçen yıla göre çok sakin" diye konuştu.

Muş'tan Aydın'a hayvanlarını satmak için geldiğini ifade eden üreticilerden Nuri Yaman; "Hiç bir tane vatandaş mal almıyor ki. Sorup gidiyor. Geçen sene burada Aydın pazarında 550 mal sattım, bu sene 50 mal satamadık. 17 günden beri 50 tane sattık. Kimse almıyor. Onlar da haklı. 10 bin TL maaş alıyor emekli, geliyor bir tane kuzu 17-18 bin TL alamıyor. Alışveriş bitti. Hayvanları geri saracağız, memlekete götüreceğiz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kurbanlık hayvan almak için pazara geldiğini ifade eden vatandaşlardan Gürcan Ercan; "Küçükbaş bakacağız. Nasip olursa ama fiyatta bir türlü anlaşamıyoruz. Hayvanına göre para ama bir hayvanın ederi var ve ederinden fazlasını da kimse vermek istemez. Pazarda önceki yıllara göre kalabalık yok. Millet gezmeye gelmiş, çarşıya gider gibi. Senede bir kere oluyor. Hevesi olan gelip bakıyor, gezip gidiyor. Bir tane hayvan almak için her yeri dolaşıyor, biz gibi" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Kurban Pazarında Hareketlilik Beklenen Seviyede Değil - Son Dakika

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