Aydın\'da Kurbanlık Hayvan Denetimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi. Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem, kurbanlık satışlarının yapıldığı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetime, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri de eşlik etti. Pazarda kurbanlık hayvanların sağlık durumları kontrol edilirken, kulak küpesi ve pasaport denetimleri de titizlikle yapıldı. Denetim sırasında yetiştiriciler ve vatandaşlarla da bir araya gelen ekipler, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pazardaki hijyen, asayiş ve genel düzen konusunda da incelemeler yapılarak esnafın talepleri dinlendi. Yetkililer, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetim ve kontrollerin sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca yetiştiricilere bereketli kazançlar dilenirken, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN