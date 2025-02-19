Aydın'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

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(AYDIN)- Aydın Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda Güney Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege'de rüzgarın, yarın 20.02.2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına seklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 22.02.2025 Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.