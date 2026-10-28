Aydın\'da mastitisle mücadelede 900 bin TL\'lik proje 9 ilçede başlatıldı

Aydın'da süt sığırcılığında ekonomik kayıplara yol açan mastitis hastalığının erken tespiti için 900 bin TL bütçeli proje hayata geçirildi. Dokuz ilçede yürütülecek proje kapsamında 55 yetiştiriciye 60 cihaz dağıtılacak.

Aydın'da damızlık büyükbaş hayvancılık işletmelerinde süt verimini ve kalitesini olumsuz etkileyen mastitis hastalığının erken tespiti amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, 9 ilçede belirlenen 55 yetiştiriciye toplam 60 mastitis tespit cihazı dağıtılacak. 'Damızlık Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Mastitis Tespit Projesi'nin lansmanı ve açılış toplantısı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, ilçe müdürleri, üretici birliklerinin temsilcileri ve yetiştiricilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Süt sığırcılığında önemli ekonomik kayıplara neden olan mastitisle mücadeleyi hedefleyen proje ile hastalığın klinik belirtiler ortaya çıkmadan tespit edilmesi amaçlanıyor. Böylece gereksiz ilaç kullanımının ve tedavi masraflarının azaltılması, süt kalitesinin korunması ve damızlık hayvanların ekonomik ömrünün uzatılması hedefleniyor. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, projenin Aydın hayvancılığının verimliliğine, kalitesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirtti. Aydın'ın güçlü yetiştirici altyapısı ve yüksek damızlık potansiyeliyle ülke hayvancılığında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Temiz, temel hedeflerinin yalnızca hayvan sayısını artırmak değil, hayvan başına elde edilen verimi yükseltmek, hayvan sağlığını korumak ve üreticilerin refahını artırmak olduğunu kaydetti.

Bütçenin yüzde 75'i bakanlıktan

Toplam 900 bin TL bütçeyle uygulanacak projenin finansmanının yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yüzde 25'i ise yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Bakanlığın destekleme modeline uygun olarak yürütülecek projede kadın yetiştiricilere, 41 yaş altındaki genç üreticilere ve aile işletmelerine öncelik verilecek. Proje ile hayvan sağlığının korunması, süt üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması ve yetiştiricilerin hastalık kaynaklı ekonomik kayıplarının azaltılması hedefleniyor.