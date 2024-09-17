Aydın\'da Merhum Başbakan Adnan Menderes İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

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Merhum Başbakan Adnan Menderes'i unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Koçarlı, Nazilli ve Söke ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın yetiştirdiği en önemli siyasi isimlerden biri olan merhum Adnan Menderes'i lokma hayrıyla andı. Büyükşehir Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 63'üncü yıl dönümünde kentin birçok noktasında lokma hayrı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vuran merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" dedi. Vatandaşlar ise Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi ile Efeler, Nazilli, Söke ve Koçarlı merkezinde gerçekleştirilen hayır nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN