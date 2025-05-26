Aydın\'da Mobilya Bölümü Açılıyor

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, mobilya sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüs'te, Aydın Meslek Yüksekokulu bünyesinde 'İç Mekan Tasarımı ve Mobilya Dekorasyon' Bölümü açılması için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Süreç, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onay aşamasına ulaştı.

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Ertan Kaya, talebi doğrultusunda harekete geçen AYESOB, mobilya ve marangoz sektöründe uzun yıllardır dile getirilen nitelikli ara eleman ihtiyacına çözüm olacak bir adımın öncülüğünü yaptı. ADÜ ile yapılan iş birliği sayesinde başlatılan girişim, YÖK onayıyla birlikte 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlayacak noktaya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, gelişmenin sadece bir eğitim adımı olmadığını, aynı zamanda sektöre uzun vadeli yatırım anlamı taşıdığını vurguladı. Künkcü, "İç Mekan Tasarımı ve Mobilya Dekorasyon Bölümü'nün ADÜ Merkez Kampüs'te açılacak olması bizler için büyük bir kazanım. Uzun süredir Aydın'daki marangoz ve mobilya sektörümüzün nitelikli iş gücü sıkıntısını çözmek adına çaba gösteriyoruz. Aydın Marangozlar Odası'nın talebini dikkate alarak yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, ADÜ'nün de desteğiyle çok önemli bir noktaya geldik. YÖK'ün onayıyla bu bölüm tercih listelerinde yerini alacak ve Aydın'a büyük değer katacak" dedi.

Söz konusu gelişmenin sadece üniversite tercihinde yeni bir kapı değil, aynı zamanda sanayiye katkı sağlayacak bir model olduğunu ifade eden Başkan Künkcü, "Mobilya ve dekorasyon bölümü, hem mesleki donanımı yüksek bireyler yetiştirecek hem de sektörümüze taze bir soluk kazandıracak. Gençlerimize iş imkanı, esnafımıza nitelikli çalışan sunacak bu müjde hepimizin başarısıdır. İnşallah kısa süre içinde resmiyet kazanır ve Aydın'a hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Yeni bölümde uygulamalı ve teorik eğitimin birlikte verileceğini aktaran Künkcü, modern atölyeler, teknik laboratuvarlar ve sektörle iç içe geliştirilecek müfredat sayesinde ADÜ Merkez Kampüsü'nün Ege Bölgesi'nde mobilya alanında cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

AYESOB olarak sadece mevcut sorunlara çözüm değil, geleceği şekillendirecek projelere de yön verdiklerini belirten Künkcü, "Bu adım, Aydın'ın ekonomik ve akademik prestijine önemli katkılar sunacak. Sektörün geleceği burada şekillenecek" ifadelerini kullandı.

Aydın Marangozlar Odası Başkanı Ertan Kaya da sürece ilişkin yaptığı açıklamada, ADÜ'de mobilya tasarımı alanında eğitim veren bir bölümün yeniden aktif hale gelmesi için uzun süredir çaba gösterdiklerini söyledi. Kaya, "ADÜ'de daha önce mobilya tasarımı bölümü vardı ancak yaklaşık dört yıldır pasif durumdaydı. Biz bu bölümün tekrar aktif hale gelmesi için girişimlerde bulunduk. Bu sayede sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli eleman sorunu büyük ölçüde aşılacak" dedi.

Mobilyacılık sektörünün teknik bilgiye sahip, CNC makinelerini kullanabilen ve bilgisayarlı çizim yapabilen nitelikli gençlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kaya, "Açılacak bu bölüm sayesinde teknik donanımı güçlü, çağın gereklerine uygun bireyler yetişecek. Hem Aydın'ın ekonomisine hem de esnafımızın iş gücüne büyük katkı sağlayacak. ADÜ'ye ve bu süreci destekleyen AYESOB Başkanımız Muhammet Ali Künkcü, Aydın milletvekilleri ve tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN