Aydın\'da Ocak Ayında 644 Trafik Kazası Meydana Geldi

Aydın'da Ocak ayı içerisinde 301 maddi hasarlı, 342 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere 644 trafik kazası meydana geldi.
Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı ocak ayı içerisinde toplam 142 bin 285 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 19 bin 040 araca 44 milyon 928 bin 997 TL para cezası tatbik edildi. Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 194 sürücü ve 930 araç trafikten men edilmiş, 398 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 ocak ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 301 maddi hasarlı, 342 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 644 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 438 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.
Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN
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