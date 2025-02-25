Aydın\'da Öğrencilerden Anlamlı Gönüllülük Projesi

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, 'Kış üşütür, iyilik ısıtır' sloganıyla gerçekleştirdikleri yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları ile toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Atça Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, "Kış üşütür, iyilik ısıtır" sloganıyla anlamlı bir gönüllülük projesi başlattı. Proje kapsamında ilçede yaşlı çınarları ziyaret eden öğrenciler, ilkokulları da gezerek hem öğrencileri mutlu ediyor hem de düzenlenen etkinliklerle miniklere unutulmaz bir gün yaşatıyor. Üniversite öğrencileri farklı bölgelerde yürüttükleri yardımlaşma çalışmalarıyla toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlarken, ihtiyaç sahibi bireylere de yardım eli uzatılmasına vesile oluyor. Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu en içten şekilde gösteren Atça MYO öğrencileri, toplumsal dayanışmanın önemine de dikkat çekti. - AYDIN