Aydın\'da öğrencilere deprem farkındalık eğitimi verildi

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından deprem farkındalık eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Köpek Timi, JAK Tim Komutanlığı ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Atça Ali Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere yönelik faaliyet düzenlendi. Jandarma ekipleri öğretmen ve öğrencilere deprem farkındalık eğitimi ve depremin tanımı, alınacak tedbirler, deprem çantası hazırlama, çök tutun kapan ve Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin faaliyetleri konularında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan jandarmanın tanıtımı ve görev ve sorumluluklarının da anlatıldığı etkinlikte, tüm öğrenci ve öğretmenlerle deprem tatbikatı yaptırıldı. Etkinlik sonunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN