Aydın'da okul servis şoförlerine eğitim toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da okul servis şoförlerine eğitim toplantısı düzenlendi

Aydın\'da okul servis şoförlerine eğitim toplantısı düzenlendi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Timi iş birliğiyle okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okul servis taşımacılığı eğitimi, güvenli sürücülük farkındalığının artırılması, servis taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar ve araçların imal tadil ve montajı yönetmeliği gibi konular ele alındı.

29.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Trafik Timi iş birliğiyle okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Okul servislerinin güvenli ve düzenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak ve sürücülerin trafik kurallarına tam anlamıyla uymalarını teşvik etmek amacıyla Karacasu Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda okul servis şoförleri ve rehber personeline yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitim toplantısının ana konuları arasında, 'okul servis taşımacılığı eğitimi', 'güvenli sürücülük farkındalığının artırılması', 'servis taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar' ve 'araçların imal tadil ve montajı yönetmeliği' yer aldı.

Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma Trafik Timi ekipleri, uzman kadrolarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı ve interaktif bir şekilde soruları yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da okul servis şoförlerine eğitim toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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