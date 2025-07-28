Aydın\'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri, özel çocuklara umut olmaya devam ediyor. Merkezlerde görev yapan uzman eğitmenler, yüzlerce otizmli çocuğun gelişimine katkı sağlarken, onların sosyal hayata daha güçlü katılabilmeleri için titizlikle çalışıyor.

Çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenen eğitim programlarında; dil terapisi, ergoterapi, fizyoterapi, bireysel eğitim, spor, yüzme, resim, müzik ve özel eğitim desteği tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Merkezlerde yalnızca çocuklara değil, ailelerine de destek veriliyor. Uzman psikologlar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle aileler de sürecin bir parçası haline geliyor. Sunulan nitelikli ve çok yönlü eğitimlerle otizmli çocukların hayatlarında gözle görülür gelişmeler yaşanıyor. Merkezlerde verilen destekler sadece günlük yaşam becerilerini değil, akademik başarıları da beraberinde getiriyor.

Mustafa Ali'den gururlandıran başarı

Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Otizm Destek Merkezi ile Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gören Mustafa Ali Yel, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim görmeye hak kazandı. Sınırlı kontenjana sahip olan, üstün yetenekli çocukların eğitim görmeye hak kazandığı BİLSEM'e 'Genel Yetenek' dalında gösterdiği başarıyla girmeyi başarın minik Mustafa Ali, kentin gururu oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nde gördüğü eğitimlerin oğullarının başarısında büyük rol oynadığını belirten anne Hilal Yel, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nin tüm Türkiye'de otizmli çocukların ebeveynleri tarafından örnek gösterildiğine dikkat çeken Yel, "Biz buradaki eğitimleri duyduğumuz için Muğla'dan 3 yıl önce taşındık. Oğlum buraya ilk geldiğimizde kim ne söylese tekrar eden, ekolali yapan bir çocuktu. Bizler bu merkezleri şehir efsanesi gibi duyuyorduk, herkesin dilindeydi. Geldik ve direkt eğitimlere başlandı; bireysel dersler, dil terapisi derken çocuğumuzda büyük gelişmeler olmaya başladı. Burada modern materyaller ile eğitim göre göre çok büyük başarılar elde edebiliyor çocuklar ve benim oğlumda böyle bir başarının sahibi oldu; BİLSEM'i kazandı. Allah razı olsun herkesten, çok büyük eğitimler verildi burada kendisine, konuşmasından bireysel hayata katılmasına kadar her şeyi desteklendi. Genel yeteneği kazandı oğlum, bu da bir ilk oldu. Ben buraya gelmeseydik böyle bir başarı olabileceğine inanmıyorum. Başarı eğitimin sayesinde, gelişe gelişe oldu. Belli bir ilacı yok zaten otizmin, bir tedavisi yok yani; sadece eğitim. Bizim başarımızda diğer bütün otizmli annelere umut olsun, daha büyük ve daha güzel başarılar da onların olsun, bu mutluluğu herkes yaşasın" ifadelerini kullandı. - AYDIN