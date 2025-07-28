Aydın'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor

Aydın\'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor
28.07.2025 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Otizm Destek Merkezleri, otizmli çocukların gelişimine büyük katkılar sağlarken, ailelere de destek sunuyor. Merkezlerde, özel eğitim ve terapiler ile başarılı sonuçlar elde eden çocuklardan biri olan Mustafa Ali Yel, BİLSEM'e girmeyi başardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri, özel çocuklara umut olmaya devam ediyor. Merkezlerde görev yapan uzman eğitmenler, yüzlerce otizmli çocuğun gelişimine katkı sağlarken, onların sosyal hayata daha güçlü katılabilmeleri için titizlikle çalışıyor.

Çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenen eğitim programlarında; dil terapisi, ergoterapi, fizyoterapi, bireysel eğitim, spor, yüzme, resim, müzik ve özel eğitim desteği tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Merkezlerde yalnızca çocuklara değil, ailelerine de destek veriliyor. Uzman psikologlar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle aileler de sürecin bir parçası haline geliyor. Sunulan nitelikli ve çok yönlü eğitimlerle otizmli çocukların hayatlarında gözle görülür gelişmeler yaşanıyor. Merkezlerde verilen destekler sadece günlük yaşam becerilerini değil, akademik başarıları da beraberinde getiriyor.

Mustafa Ali'den gururlandıran başarı

Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Otizm Destek Merkezi ile Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gören Mustafa Ali Yel, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim görmeye hak kazandı. Sınırlı kontenjana sahip olan, üstün yetenekli çocukların eğitim görmeye hak kazandığı BİLSEM'e 'Genel Yetenek' dalında gösterdiği başarıyla girmeyi başarın minik Mustafa Ali, kentin gururu oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nde gördüğü eğitimlerin oğullarının başarısında büyük rol oynadığını belirten anne Hilal Yel, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nin tüm Türkiye'de otizmli çocukların ebeveynleri tarafından örnek gösterildiğine dikkat çeken Yel, "Biz buradaki eğitimleri duyduğumuz için Muğla'dan 3 yıl önce taşındık. Oğlum buraya ilk geldiğimizde kim ne söylese tekrar eden, ekolali yapan bir çocuktu. Bizler bu merkezleri şehir efsanesi gibi duyuyorduk, herkesin dilindeydi. Geldik ve direkt eğitimlere başlandı; bireysel dersler, dil terapisi derken çocuğumuzda büyük gelişmeler olmaya başladı. Burada modern materyaller ile eğitim göre göre çok büyük başarılar elde edebiliyor çocuklar ve benim oğlumda böyle bir başarının sahibi oldu; BİLSEM'i kazandı. Allah razı olsun herkesten, çok büyük eğitimler verildi burada kendisine, konuşmasından bireysel hayata katılmasına kadar her şeyi desteklendi. Genel yeteneği kazandı oğlum, bu da bir ilk oldu. Ben buraya gelmeseydik böyle bir başarı olabileceğine inanmıyorum. Başarı eğitimin sayesinde, gelişe gelişe oldu. Belli bir ilacı yok zaten otizmin, bir tedavisi yok yani; sadece eğitim. Bizim başarımızda diğer bütün otizmli annelere umut olsun, daha büyük ve daha güzel başarılar da onların olsun, bu mutluluğu herkes yaşasın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ali Yel, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi 72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
19:14
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 14:26:19. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Otizm Destek Merkezleri, Özel Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.