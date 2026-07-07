Bozdoğan Belediyesi\'nden yangın bölgesine destek çağrısı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenli Mevkii'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Bozdoğan Belediyesi su tankeri bulunan vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor.

Belediyeden su tankeri duyurusu

Bozdoğan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yangına belediyeye ait su tankerleri ve personelin yanı sıra orman teşkilatı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile çevre ilçe belediyelerinin ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, su takviyesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, su tankeri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden yangın bölgesine intikal etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. Belediyenin açıklamasında ayrıca, "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN