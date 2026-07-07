Bozdoğan Belediyesi'nden yangın bölgesine destek çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan Belediyesi'nden yangın bölgesine destek çağrısı

Bozdoğan Belediyesi\'nden yangın bölgesine destek çağrısı
07.07.2026 17:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'nde çıkan yangına 28 arazöz, 12 su tankeri, 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. Belediye, su tankeri olan vatandaşlardan destek istedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenli Mevkii'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Bozdoğan Belediyesi su tankeri bulunan vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor. Devam eden söndürme çalışmalarında kara ve hava gücü de artırılırken, yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale ediliyor.

Belediyeden su tankeri duyurusu

Bozdoğan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yangına belediyeye ait su tankerleri ve personelin yanı sıra orman teşkilatı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile çevre ilçe belediyelerinin ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, su takviyesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, su tankeri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden yangın bölgesine intikal etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. Belediyenin açıklamasında ayrıca, "Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Helikopter, Acil Durum, Belediye, Yazıkent, Bozdoğan, 3. Sayfa, İtfaiye, Aydın, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi'nden yangın bölgesine destek çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdoğan Belediyesi'nden yangın bölgesine destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.