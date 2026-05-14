Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden hayat kurtaracak adım
14.05.2026 13:25  Güncelleme: 13:26
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Polat Bora Mersin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sağlık hizmetlerinden kültürel miras çalışmalarına kadar birçok madde oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 300 metrekarelik otopark alanının acil sağlık hizmetleri istasyonu kurulması amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Mecliste ayrıca Nazilli ilçesinde bulunan Bozyurt Horasan Mezarlığı'nda sürdürülen kazı çalışmaları için de destek kararı çıktı. Yapılacak protokol kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmalarına 50 bin lira ayni ve nakdi katkı sağlanması oy birliğiyle kabul edildi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik bir diğer kararda ise Karacasu ilçesi Geyre/İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve Maliye Hazinesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Karacasu Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların, 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında kullanılmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Haziran ayı 1. oturumu 9 Haziran Salı günü saat 11.00'de yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

