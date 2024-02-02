Aydın\'da polislere yakın savunma eğitimi verildi

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Aydın'da polislere yakın savunma eğitimi verilerek şüphelileri kısa sürede etkisiz kılmanın yöntemleri anlatıldı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislere, yakın savunma teknikleri eğitimi verildi. İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre ve polisler katıldı. Operasyonel yakın savunma teknikleri eğitmeni Murat Atılgan, polislere şüphelileri kısa sürede basit hareketlerle nasıl etkisiz kılacaklarını anlattı. Ayrıca bazı polislerle birlikte sahnede uygulamalı olarak yakın savunma tekniklerini anlatan Atılgan, şiddetle karşı karşıya kalan polislerin en hızlı şekilde kendisini nasıl koruyacaklarını anlattı.

Verdiği eğitimlere ilişkin bilgi veren Atılgan, göstermiş olduğu tekniklerin herkes tarafından çok basit bir şekilde öğrenilebileceğini belirterek, "Bize karşı fiziksel yapılabilecek her türlü müdahalede daha hızlı kendimizi o kötü atmosferden kurtarmak adına bu teknikleri öğretiyoruz. Teknikler herkes tarafından öğrenilebilecek çok basit teknikler. Çünkü burada şiddete şiddetle cevap veren teknikler göstermiyoruz. Biz vücudumuzun bize sağladığı birçok reaksiyonu hayata geçiriyoruz. Bu eğitimlerle başımıza gelen kötü hadiseleri hızlı bir şekilde derdest edebiliyoruz" dedi. - AYDIN