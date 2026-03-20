Başkan Çerçioğlu'nun çalışmalarıyla kırsal mahallelerin yolları yenileniyor

20.03.2026 09:26  Güncelleme: 09:27
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. 17 ilçede gerçekleştirilen hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde 17 ilçede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde yol yapım, düzenleme, bakım ve onarım faaliyetleri devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yollar yenilenerek daha konforlu hale getiriliyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bayram boyunca da çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesinde kırsal mahallelerimizde yol yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürecek, hizmetlerimizi kesintisiz şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

