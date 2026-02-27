Buharkent'te vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri ile buluştu - Son Dakika
Buharkent'te vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri ile buluştu

Buharkent'te vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri ile buluştu
27.02.2026 14:24  Güncelleme: 14:25
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Buharkent'te gerçekleşen iftar programının ardından çocuklar için gösteriler ve etkinlikler düzenlenirken, aileler de Ramazan atmosferinin tadını çıkarıyor. Etkinlikler, ay boyunca farklı ilçelerde devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler, Buharkent ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İftar programının ardından gerçekleştirilen etkinlikler, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Ramazan akşamına renk kattı. Buharkent'te kurulan etkinlik alanında özellikle çocuklar için hazırlanan gösteriler ve oyun alanları yoğun ilgi gördü. Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan programlarda Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları vatandaşlardan beğeni topladı. Aileler meydanda bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini paylaşırken, çocuklar sahne etkinlikleri ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da ikram edildi. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve aileleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, ay boyunca Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Yenipazar ilçesinde 27 Şubat Cuma günü Yenipazar Belediyesi meydanı, Söke ilçesinde 28 Şubat Cumartesi günü Yenicami Mahallesi kapalı pazar yeri, Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi, Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Belediye Meydanı, İncirliova ilçesinde 4 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek.

5-15 Mart tarihleri arasında eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak, 4 Mart'a kadar ise Efeler ilçesi Mimar Sinan Parkı'nda eğlenceli ahşap oyun alanları, şişme oyuncaklar ve eğlenceli aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

