Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Söke\'de Ramazan etkinliği

01.03.2026 12:55  Güncelleme: 12:56
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri, Söke ilçesinde iftar programının ardından gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle renkli görüntülere sahne oldu. Hacivat-Karagöz oyunları, meddah anlatıları ve jonglör performansları ile vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği Ramazan programlarının bu seferki durağı Söke oldu. İftarın ardından düzenlenen etkinliklerde çocuklar eğlenirken, aileler nostaljik Ramazan akşamı yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirdiği etkinlikler her yaştan vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin son adresi Söke ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının ardından gerçekleştirilen etkinlikler, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte sahnelenen Hacivat-Karagöz oyunları, meddah anlatıları ile Aşuk ile Maşuk gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Jonglör ve illüzyonist performansları çocuklara eğlence dolu anlar yaşatırken, kurulan oyun alanları miniklerin neşesiyle dolup taştı. Sahne etkinlikleriyle Ramazan sevincini doyasıya yaşayan çocuklar, unutulmaz bir akşam geçirdi. Program boyunca vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da ikram edildi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli bir Ramazan akşamı yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri ay boyunca Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Köşk ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü Çarşı Mahallesi Eski Nazilli Caddesi, Sultanhisar ilçesinde 3 Mart Salı günü Belediye Meydanı, İncirliova ilçesinde 4 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı etkinliklerin adresi olacak. İlçelerde etkinlikler 18.00 saatinde başlayacak, 20.15 saatinde sona erecek.

5-15 Mart tarihleri arasında eğlencenin adresi bir kez daha Fuar Aydın olacak, 4 Mart'a kadar ise Efeler ilçesi Mimar Sinan Parkı'nda eğlenceli ahşap oyun alanları, şişme oyuncaklar ve aktiviteler vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

