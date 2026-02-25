Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

25.02.2026 21:21  Güncelleme: 21:23
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşturuyor. İftar sofraları, binlerce kişi tarafından paylaşılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Her gün farklı ilçelerde düzenlenen programlar, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor.

Bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda ve Tepecik Mahallesi'nde, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde ve Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu. Vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferinde bir araya gelerek oruçlarını hep birlikte açtı. Çocuklar ve aileler aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek, İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte İncirliova ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Başkan Çerçioğlu, iftar sofralarının ay boyunca her gün farklı ilçelerde kurulmaya devam edeceğini ifade etti.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında Ramazan ayının bereketini paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

