Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda, Girne Mahallesi'nde ve Kocagür Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Sultanhisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Karacasu ilçesinde Ataköy Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Ulukonak Mahallesi'nde ve Koçarlı ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Pekgüzel ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında öğrenciler ile bir araya geldi. ADÜ öğrencileri ile aynı sofrayı paylaşan Başkan Çerçioğlu, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Başkan Çerçioğlu, öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ve öğrenciler ise Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN