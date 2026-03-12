Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi

Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi
12.03.2026 20:35  Güncelleme: 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin çeşitli noktalarında iftar sofraları kurarak binlerce Aydınlıyı bir araya getiriyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda, Girne Mahallesi'nde ve Kocagür Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Sultanhisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Karacasu ilçesinde Ataköy Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Ulukonak Mahallesi'nde ve Koçarlı ilçesinde Esentepe Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Pekgüzel ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında öğrenciler ile bir araya geldi. ADÜ öğrencileri ile aynı sofrayı paylaşan Başkan Çerçioğlu, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve düşüncelerini dinledi. Başkan Çerçioğlu, öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ve öğrenciler ise Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
İran, Basra Körfezi’nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 21:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, ADÜ öğrencileri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.