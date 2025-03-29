Aydın\'da Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Argavlı Mahallesi'nde olumsuzluklara yol açtı. Dağlardan gelen yağmur suları, çamur ve rüsubat ile birlikte Söke-Aydın Karayolu'nu kapladı.

Sazlı ve Argavlı Mahalleleri arasında kalan yol kesiminde, sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Olayın ardından Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İş makineleri ile başlatılan çalışmalar sonucunda yolun trafiğe açılması için yoğun çaba harcandı. Yetkililer, sağanak yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN