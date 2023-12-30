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Aydın'da Şehitleri Ortaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Aydın'da Şehitleri Ortaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Şehitleri Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Aydın\'da Şehitleri Ortaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığı\'nı ziyaret etti
30.12.2023 - 12:44,
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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Şehitleri Ortaokulu özel eğitim öğrencileri, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere jandarma personelleri tarafından birlik ve araçlar hakkında detaylı tanıtımlar yapıldı.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler, güvenlik kuvvetlerini yakından tanıma fırsatı buldukları ziyarette, Jandarma Komutanlığı'nın görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgiler aldı. Jandarma personelleri, öğrencilere jandarma birimlerinin günlük faaliyetleri, ekipmanları ve araçları konusunda bilgi vererek, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Ziyaret sırasında öğrenciler, jandarma araçlarına binme şansı da elde etti. Okul öğretmenleri, bu tür etkinliklerin özel öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek kendilerini ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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