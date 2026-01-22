Aydın'ın Söke İlçesinde Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Söke–Aydın karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, bazı mahallelerde araçlar su içinde kaldı, dereler taşma noktasına geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, bazı mahallelerde ciddi olumsuzluklara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, ilçedeki dereler taşma seviyesine ulaştı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Şu anda Güllübahçe Mahallesi'nde, okulun yanındayız. Acil yardım istiyoruz. Her yeri aramama rağmen hiçbir ekip gelmedi. Yollar çöktü, dereler taştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi, Devlet Su İşleri, Sulama Birliği, Kaymakamlık ve AFAD'dan destek bekliyoruz" dedi.

Bölgede bulunan diğer vatandaşlar da yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Sazlıköyü'ne Aydın yönünden girişte, yolun sağ tarafında adeta bir şelale oluştu. Bu noktadan gelen taş ve toprak yığını yolu tamamen kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlardan geçmeye çalışıyor ancak oralarda da trafik tıkandı. TIR ve kamyonların da olmasıyla vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor. Daha önce burada bir yol çalışması yoktu ancak şu anda Söke Belediyesi ekipleri müdahale etmeye başladı."