Aydın\'da Şoför Esnaflarına Yeni Destek: Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, modern ve destekleyici çalışmaları ile esnafların ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi' (URBAS) şoför esnaflarının hayatını kolaylaştıracak. Ticari taksi, halk otobüsü ve servis aracı kullanan ticari plaka sahiplerinin tüm ruhsat işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmelerine imkan sağlayan sistem, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya konuldu. Ulaşım Ruhsat Başvuru Sistemi; Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen eğitimler ile Aydın'ın 17 ilçesinin tamamında yaşayan şoför esnaflarına tanıtıldı.

URBAS ile toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerinin çalışma ruhsatı başvuruları gerçekleştirilebilecek. Tüm evrakların QR kodlu verildiği sistem, belge güvenliğinin üst seviyelere çıkmasına imkan ağlayacak. Ruhsat süreçlerinde işlemlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi ile sahada denetim yapan ekiplerin denetim süreçleri kısalacak. URBAS sistemi ile ticari plaka sahibi kişilerin plakaları ile ilgili devir, çekme, araç değişikliği ve güzergah izin belgeleri gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilecek.

Şoför esnafları URBAS sistemine urbas.aydin.bel.tr adresinden ulaşım sağlayabilecek. - AYDIN