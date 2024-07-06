Aydın'da Son Beş Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Son Beş Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu

Aydın\'da Son Beş Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu

Aydın il genelinde son beş günde çıkan yangınlarda ormanlık alanla birlikte tonlarca saman balyası yanarken, 14 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yangınlara neden olan 2'si çocuk 6 kişi tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların kuru ot yakma, makinelere ait kıvılcım, bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıktığı belirtildi. Jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve orman yangınlarının önlenmesi için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği duyuruldu.

06.07.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın il genelinde son beş günde çıkan yangınlarda ormanlık alanla birlikte tonlarca saman balyası yanarken, 14 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yangınlara neden olan 2'si çocuk 6 kişi tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aydın'da meydana gelen 5 yangın olayıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Jandarma tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 1 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesindeki yangında 13 ton saman balyası, 3 Temmuz'da Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi Küçükdere mevkiindeki yangında kuru ot, 3 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Asma Mahallesindeki yangında ormanlık alan, 3 Temmuz'da Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'ndeki yangında 7 ton saman balyası, 5 Temmuz'da Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesindeki yangında 2 dekar alan ve ev yanarak kül olurken, 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan yangınların ardından İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu meydana gelen yangınların kuru ot yakma, makinelere ait kıvılcım, bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıktığı tespit edildi. Zihinsel engelli bir şahıs, 2 çocuk ve 2 mal sahibi ve bir çalışan olmak üzere 6 şahsın neden olduğun tespit edilen yangınlarla ilgili jandarma ekipleri dikkatli ve duyarlı olunması konusunda vatandaşları uyardı. Açıklama sonunda İl Jandarma Komutanlığı'nın tüm vatandaşların orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirmeye devam edileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Çocuk, Aydın, Hayvan Hakları, Orman Yangınları, Suç, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Son Beş Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Son Beş Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement