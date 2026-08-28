Aydın\'da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, tarım arazilerinin korunması, verimli kullanılması ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aydın'da tarım arazilerinin korunması ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Aydın'ın tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve tarım arazilerinin verimli şekilde kullanılmasına yönelik konular değerlendirildi. Arazi kullanımına ilişkin gündem maddelerinin de ele alındığı toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca tarım arazilerinin korunması, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve arazi kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.