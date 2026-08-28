Aydın'da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı

Aydın\'da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı
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Toprak Koruma Kurulu, Aydın'da tarım arazilerinin korunması ve verimli kullanımı için toplandı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, tarım arazilerinin korunması, verimli kullanılması ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aydın'da tarım arazilerinin korunması ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Aydın'ın tarımsal üretim potansiyelinin korunması ve tarım arazilerinin verimli şekilde kullanılmasına yönelik konular değerlendirildi. Arazi kullanımına ilişkin gündem maddelerinin de ele alındığı toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca tarım arazilerinin korunması, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve arazi kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Tarım, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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