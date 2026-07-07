Aydın'da Tarım Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Tarım Toplantısı

Aydın\'da Tarım Toplantısı
07.07.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlüklerinin 2026'ya yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüklerinin 2026 yılının ilk 6 aylık çalışmalarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yılın ilk yarısında yürütülen tarımsal projeler, saha çalışmaları ve belirlenen hedefler ele alındı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcıları Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Yakup Ezber'in yanı sıra şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda ilk 6 aylık faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından gelecek döneme ilişkin planlamalar da görüşülerek yol haritası belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aydın'ın verimli tarım potansiyelini daha da geliştirmek ve üreticilerin emeğine katkı sağlamak amacıyla planlı ve kararlı çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca toplantıya katkı sunan tüm personele teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Tarım, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Tarım Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
NATO Zirvesi için düğmeye basıldı Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:53
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:29
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 11:21:12. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Tarım Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.