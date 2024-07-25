Aydın'da Tarıma Dayalı Projeler İçin 169 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Tarıma Dayalı Projeler İçin 169 Milyon TL Yatırım

Aydın\'da Tarıma Dayalı Projeler İçin 169 Milyon TL Yatırım

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucunda Aydın'da tarıma dayalı ekonomik ve altyapı projelerine 169 milyon TL yatırım yapılacak. Bu yatırımlar sayesinde bölge ekonomisi canlanacak ve tarımsal üretim artacak.

25.07.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımların desteklenmesi amacıyla 2023-2024 başvuru döneminde gerçekleştirilen 15. etap değerlendirme süreci tamamlanarak proje imza aşamasına geçildi.

Hibe desteği sayesinde Aydın ilinde tarıma dayalı ekonomik ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, bölge ekonomisinin canlanmasına ve tarımsal üretimin artmasına önemli katkılar sağlıyor. İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenen ve uygun bulunan projeler Genel Müdürlüğe gönderildi. Bütçe imkanları dahilinde, Aydın'da KKYDP kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılarla sözleşme imzalanma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Aydın'da 17 adet ekonomik yatırım projesine 73.503.662,50 TL hibe ve 16 adet KKYDP altyapı yatırım projesine 11.277.980,05 TL hibe olmak üzere toplamda 169.563.285,11 TL'lik yatırım yapılacak. Bu yatırım tutarının 84.781.642,55 TL'si hibe olarak verilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Tarıma Dayalı Projeler İçin 169 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 11:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Tarıma Dayalı Projeler İçin 169 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement