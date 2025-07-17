Aydın\'da Temizlik Çalışmaları 24 Saat Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamaları için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve halk sağlığını ön planda tutan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında cadde, bulvar ve kent mobilyalarının temizliği için gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Vatandaşların her sabah daha temiz, daha sağlıklı bir Aydın'a uyanması için 24 saat esaslı çalışma yürüten ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra detaylı bakım ve temizlik uygulamalarıyla da kentin çehresine değer katıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam demektir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu, düzenli ve hijyenik bir kentte yaşamalarını sağlamak önceliğimiz. Temizlik sadece belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda tüm hemşehrilerimi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN