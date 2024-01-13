Aydın\'da terörist saldırı sonucu şehit olan askerler nedeniyle deve güreşi festivali iptal edildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde 14 Ocak Pazar günü yapılması planlanan deve güreşi festivali, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askeri şehit olması dolayısıyla iptal edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 2'si ağır 7 askerin yaralandığını açıklandı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş gelen acı haber üzerine 14 Ocak Pazar günü Germencik'te düzenlenmesi planlanan deve güreşi festivali iptal edildiğini açıkladı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Yüreğimizi yakan şehit haberleri nedeniyle belediyemizin aldığı karar doğrultusunda 14 Ocak Pazar Günü gerçekleşecek olan Deve Güreşi Festivali iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Yüce milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN