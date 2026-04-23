Aydın\'da ulaşım altyapısı güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde İzmir, Anadolu, Zeytin Dalı, Doğu Aydın ve Batı Aydın Bulvarlarında, Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Paşa Yaylası'nda, Güneydoğu Otoyol ve Fidanlık Caddeleri ile Eğrikavak Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde İstiklal ve 6008. Caddeler ile Caferli Mahallesi'nde ve muhtelif noktalarda, Söke ilçesinde Adnan Kahveci ve Fatih Caddeleri ile Atburgazı, Ağaçlı, Çavdar, Doğanbey ve Argavlı Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Reşit Galip Caddesi'nde ve Çobanlar, Yaylapınar, Esentepe, Haydarlı ve Bayındır Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Köşk ilçesinde Gökkiriş ve Sarıçam Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar, Evsekler ve Bağcılar Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve Koyunlar Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Çarıklar, Bozköy ve Turanlar Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Kuyucak ilçesinde Vatan Caddesi ile Kayran ve Sarıcaova Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar ile Sandıklı Mahalleleri arasında bulunan kanal yolunda, Arzular ve Acarlar Mahallelerinde, Didim ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı ile Akbük Mahallesi'nde ve muhtelif noktalarda, Karacasu ilçesinde Yeşilyurt ve Karabağlar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Kavşit, Yörükler, Kirazderesi ve Çöğürlük Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Yeşilçam, Arpaalan ve Kazandere Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ile Malgaçemir Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde eş zamanlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizden kent merkezlerine kadar hizmetlerimizi ulaştırıyor, yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN