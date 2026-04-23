Aydın'da ulaşım altyapısı güçleniyor

23.04.2026 09:17  Güncelleme: 09:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eş zamanlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde İzmir, Anadolu, Zeytin Dalı, Doğu Aydın ve Batı Aydın Bulvarlarında, Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Paşa Yaylası'nda, Güneydoğu Otoyol ve Fidanlık Caddeleri ile Eğrikavak Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde İstiklal ve 6008. Caddeler ile Caferli Mahallesi'nde ve muhtelif noktalarda, Söke ilçesinde Adnan Kahveci ve Fatih Caddeleri ile Atburgazı, Ağaçlı, Çavdar, Doğanbey ve Argavlı Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde Reşit Galip Caddesi'nde ve Çobanlar, Yaylapınar, Esentepe, Haydarlı ve Bayındır Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Köşk ilçesinde Gökkiriş ve Sarıçam Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar, Evsekler ve Bağcılar Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve Koyunlar Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Çarıklar, Bozköy ve Turanlar Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Kuyucak ilçesinde Vatan Caddesi ile Kayran ve Sarıcaova Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar ile Sandıklı Mahalleleri arasında bulunan kanal yolunda, Arzular ve Acarlar Mahallelerinde, Didim ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı ile Akbük Mahallesi'nde ve muhtelif noktalarda, Karacasu ilçesinde Yeşilyurt ve Karabağlar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Kavşit, Yörükler, Kirazderesi ve Çöğürlük Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Yeşilçam, Arpaalan ve Kazandere Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ile Malgaçemir Mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde eş zamanlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal mahallelerimizden kent merkezlerine kadar hizmetlerimizi ulaştırıyor, yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan’ın tarihsel yolculuğu TBMM’nin açılışından dünya çocuklarına
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
