Aydın'da Üreticilere 1300 Kestane Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da Üreticilere 1300 Kestane Fidanı Dağıtıldı

Aydın\'da Üreticilere 1300 Kestane Fidanı Dağıtıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, tarımsal üretimin korunması ve çeşitliliğin artırılması amacıyla 2024 yılı itibarıyla başlatılan projeler kapsamında toplamda bin 300 kestane fidanı üreticilere dağıtıldı. Yetkililer, fidanların bölgedeki tarım potansiyelini geliştireceğini vurguladı.

16.12.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde üreticilere toplamda bin 300 adet kestane fidanı dağıtıldı.

Aydın'da tarımsal üretimin korunması ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2024 yılı itibarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 7 farklı bitkisel üretim projesi başlatıldı. Bölgedeki tarım potansiyelinin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında üreticilere Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Selli'nin katılımıyla kestane fidanı dağıtıldı. Toplamda bin 300 adet kestane fidanın dağıtılırken, Buharkent Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selli, fidanların bölgedeki tarım potansiyelini geliştireceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Üreticilere 1300 Kestane Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

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