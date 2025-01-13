Aydın\'da Üreticilere Destek Semineri

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Düzenlenen etkinlikte tarımsal üretim planlaması, kooperatifçilik ve üretici kooperatifleri, yeni üretim destekleme modeli, tarımsal üretim planlaması, TKDK desteklemeleri, TARSİM ve işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AYDIN