Aydın\'da Üreticilere Hibe Desteği Toplantısı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü personeli tarafından yatırım yapmak isteyen üreticilere bireysel sulama sistemleri, yatırım desteklemeleri ve altyapı yatırım desteklemeleri için yapılacak yüzde 50 hibe desteklemeleri konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konuyla ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Koçarlı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğümüz personeli tarafından, yatırım yapmak isteyen üreticilerimize bireysel sulama sistemleri için yüzde 50 hibe desteklemeleri, yatırım desteklemeleri ve altyapı yatırım desteklemeleri için yapılacak yüzde 50 hibe desteklemeleri konularında bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN