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Aydın'da üreticilerin sorunları gündeme geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Üreticilerin yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamaz hale geldiği belirtildi. Pazar esnafı, artan fiyatlar ve geçim sıkıntısı nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Çerçioğlu ise üretime yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Aydın\'da üreticilerin sorunları gündeme geldi
27.01.2024 - 17:21,
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Üreticileri ve vatandaşları dinleyen Çerçioğlu, pazarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Pazar esnafı, kendilerinden alışveriş yapan Çerçioğlu'na üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Aydın gibi bir tarım kentinde üretimin çok daha fazla olabileceğini söyleyen üreticiler, mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dolayı üretim yapamaz hale geldiklerini belirtti.

Pazar esnafı, pazar kapandıktan sonra arta kalanları toplamaya gelen vatandaşların her geçen gün arttığına dikkat çekerken, sadece bunun bile ekonominin durumunu özetlediğini, kazancı her geçen gün enflasyon karşısında eriyen vatandaşlara da hak verdiklerini söyledi.

Pazarlardaki fiyatların çok yüksek olmasından dolayı alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirten emekli bir vatandaş ise "Aldığım emekli maaşını kiraya veriyorum. Emekli olduğumda rahata ereceğimi düşünüyordum, yıllarca bunun hayaliyle çalıştım. Fakat maalesef ki sadece yaşayabilmek, karnımızı doyurabilmek için bu yaşımda halen çalışmak zorundayım. Geçim derdimizden dolayı evden çıkamaz olduk" diye konuştu.

Çerçioğlu ise her zaman vatandaşın yanında olamaya devam edeceklerini vurgulayarak, gelecek dönemde üretime yönelik yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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