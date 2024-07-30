Aydın\'da Uyuşturucu Kullanan Şahsın Ehliyetine El Konuldu

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Aydın'ın Söke ilçesinde yol kontrolü esnasında jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahsın uyuşturucu etkisi altında uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu konularından da arandığı tespit edilirken ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yavuzköy Mahallesi'nde yol kontrolü esnasında kontrol noktasına yaklaşan şüpheli bir araç tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçtı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli araç kaçmış olduğu istikamette bulunan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan yol kontrol noktasında durduruldu. K.Ö. isimli araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilerek sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek' suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs hakkında 'görevli memurun dur uyarılarına uymamak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Trafik jandarması tarafından ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında K.Ö.'ye toplam 67 bin 139 TL trafik para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - AYDIN