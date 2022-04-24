Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

24.04.2022 10:44
Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs içerisindeki 2 yolcuda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs içerisindeki 2 yolcuda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'dan Efeler'e seyir halinde olan ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs içerisindeki 2 yolcunun uyuşturucu sevkiyatı yaptığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekiplerinin de katıldığı operasyon çerçevesinde ilçe ilçe girişinde durdurulan minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramalarda İ.T. ve R.S. isimli şüpheli şahısların oturdukları koltuklarda bulunan çanta içerisinde yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Uyuşturucu, Hisarcık, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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