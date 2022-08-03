Serebral Palsi hastası İzel, okuma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Serebral Palsi hastası İzel, okuma azmiyle örnek oluyor

03.08.2022 09:21
Serebral Palsi hastası İzel, okuma azmiyle örnek oluyor

Aydın'da yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan İzel Örnek (19), okuma azmi ile örnek olurken, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile girdiği üniversite sınav sonuçlarında başarı elde etti.

Aydın'da yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan İzel Örnek (19), okuma azmi ile örnek olurken, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ile girdiği üniversite sınav sonuçlarında başarı elde etti.

Aydın'da yaşayan ve Serebral Palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 19 yaşındaki İzel Örnek, 2 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü. Azmini hiç yitirmeyen, ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamlayan İzel, üniversite sınavına girerek örgün eğitimi kazanacak puanı tutturdu. Okuma hayalini azmi ve mücadelesi ile gerçeğe dönüştüren İzel'in en büyük destekçisi ise annesi Güler Örnek oldu. Kızının okuması için işyerini kapatan ve her an yanından ayrılmayan anne Örnek, İzel'in üniversiteye hazırlanabilmesi için dahi kurs kurs dolaşmaya başladı. İzel'in tekerlekli sandalyesi olması sebebiyle hiçbir kurs kabul etmezken, başvuru yaptıkları Efeler Halk Eğitim Merkezi genç kıza destek oldu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) kabul edilen İzel, sınava hazırlandı.

Okuma azmini kaybetmeyen genç kız, girdiği üniversite sınavından başarılı bir puan alırken, eğitim hayatına yükseköğretimde devam edebilmek için üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Tercih için Efeler Halk Eğitim Merkezi'ne gelen genç İzel, rehber öğretmen eşliğinde üniversite tercihlerini gerçekleştirdi.

"Benim hiç arkadaşım olmadı"

Çocukluğundan beri en iyi arkadaşlarının kitaplar olduğunu ifade eden Serebral Palsi hastası İzel Örnek; "Doğuştan bu hastalığa sahibim. İki buçuk yaşımdan beri fizyoterapi alıyorum. Bu süreçte iyileşme azmimi ve okuma çabamı anneme borçluyum. Annem olmasaydı bu yolda yürümem biraz zor olurdu. Benim bir çok engelli arkadaşım var. Onları eve tıkıyorlar ama annem beni hiçbir zaman ne toplumdan ne öğretmenimden ne fizyoterapistimden mahrum bıraktı. Benim hiç arkadaşım olmadı. İlkokulda dahi arkadaşım olmadı. Ama arkadaşlarım yerini öğretmenlerim aldı. En çok da annem aldı. Ben arkadaşım yerine annemi görüyorum, kitaplarımı görüyorum. Benim arkadaşım annem, kitaplarım ve öğretmenlerim oldu" dedi.

"Engel olarak görmüyorum"

Üniversitede maliye bölümünü okumak istediğini ifade eden İzel; "Üniversite sınavına girdim. Ben çok dershane dolaştım hatta hiçbir dershane beni kabul etmemişken, ben buraya geldim ve müdürümüz bize bu imkanı sağladı. Bire bir ders verdi. Ben öğretmenlerime çok şey borçluyum ve onların hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ben halkla ilişkiler ya da bankacılık istiyorum ama en çok da maliye istiyorum. Çünkü maliyede devlet yönetimi kadroları daha çok olabilir diye düşünüyorum. Hatta benim en büyük hayalim okumaktı. Ben yürümediğim için okumayı istedim. En azından boş oturacağıma bir hedefim olsun istedim. Ben tabikide yürümek istiyorum ama yürümesem de bu dünyanın sonu değil. Ben engelimi engel olarak da görmüyorum" dedi.

"Hiç yanından ayrılmadım"

Kızının en büyük hayalinin okumak olduğunu ifade eden anne Güler Örnek ise "Kızımın üniversiteyi kazanmasını, okumasını, iyi bir yere gelmesini istediğim için kursa getirdim. Efeler Halk Eğitim Merkezi ve müdürümüz de bize bu imkanı sağladı. Kızım kurstan faydalandı, sınava girdi ve iyi bir derece aldı. İstediği bir bölüme yerleşmesini ve iyi bir yere gelmesini canı gönülden istiyorum. Kızım doğuştan Serebral Palsi hastası. Devamlı kızımın yanındayım, hiç ayrılmıyorum. Kızımı okutabilmek için iş yerimi kapattım. Babamız vefat etti. Ben onun hem annesiyim hem babasıyım. Her yerde başında bekliyorum. 12 yıl boyunca okulda bekledim, kursta bekledim. Hiç ayrılmıyorum yanından. Kızımın en büyük hayaliydi okumak. Kitap okumayı çok sever. Kursunu hiç aksatmadan geldi. Yani aldığı eğitimle iyi bir yere geldiğinden eminim. Allah yolunu açık etsin" dedi.

"İzel kızımızın azmi, örnek olmalı"

İzel'in azmi ve mücadelesi tüm gençlere örnek olması gerektiğini ifade eden Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin; "1 Eylül 2021 tarihinden bugüne kadar Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak 2 bin 71 kurs açtık. Bu kurslarda 39 bin 182 kursiyerimiz bu kurslarımızdan yararlandı. Bu kurslarımızdan birisi de Destekleme ve Yetiştirme Kursu'ydu. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik açılan bu kurslarda mezun olan öğrencilerimize destek verdik. İzel öğrencimiz de bu kursumuza katılan, devam eden, azmi ile örnek olan engelli bir öğrencimizdi. Azimliydi ve mücadeleyi hiç bir zaman bırakmamıştı. Hayalleri vardı ve bu hayallerinin peşinden koştu. Sonuç olarak sınav sonuçları açıklandıktan sonra bugün buraya tercih yapma noktasında ziyaretimize geldi ve sınav sonuçlarını rehber öğretmenimiz ile değerlendirdik. İzel kardeşimiz, bundan sonraki hayatını yüksek öğretimde devam edecek. Biz de bu azimli kardeşimizi üniversite tercihleri konusunda rehber öğretmenimiz ile birlikte yardımcı olmaktayız. İzel kızımıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz ve bu azmini hiçbir zaman kaybetmemesini ümit ediyoruz. Tüm engelli öğrencilerimiz ve diğer öğrencilerimize de İzel'in bu başarısı ve mücadelesinin örnek olmasını diliyoruz. Efeler Halk Eğitim Merkezi olarak her zaman her yerde herkes için eğitim düsturumuzla yeni eğitim öğretim yılında da kurslarımıza ve eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serebral Palsi hastası İzel, okuma azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

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