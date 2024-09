Aydın\'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaptı. Çerçioğlu, bu yeni yönetmeliğin vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlediğini vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Çerçioğlu, açıklamasında 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülkemizin ve Aydın'ın deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında kamuoyunu bilgilendirmiş, bu yönetmeliğin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından önem ve hassasiyetini vurgulamıştık. Ancak ilimiz kamuoyunun daha detaylı bilgilenmesi adına vurgulamak gerekir ki; deprem ne yazık ki ülkemizin olduğu gibi, ilimizin de bir gerçeği. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi ve 15 milyondan fazla insanımızın hayatını etkileyen depremler bize deprem öncesi hazırlıkların ve depreme dayanıklı mekanların oluşturulmasının önemini bir kere daha göstermiştir. Bu hassasiyetle 2018 yılında başladığımız imar yönetmeliği çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte sürdürülmüş, bu süreçte 17 ilçe belediyemiz ve Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası gibi teknik meslek odalarımızın şube ve temsilciliklerinin görüş ve önerilerine başvurularak, Büyükşehir Belediye Meclisimiz ve İmar Komisyonumuzun uzun çalışmaları sonucu, 3 kere meclise sunularak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanalığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada öncelikli ve ana hedef, hiçbir zaman yaşanmamasını dilesek de bir deprem felaketinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, her bir vatandaşımızın depreme mukavemeti yüksek yapılarda ikamet etmelerini temin etmek, yani insan hayatını her şeyin önüne koymaktır. Aydın'da yaşayan her bir hemşehrimizin can güvenliği bizim için her şeyden kıymetlidir. Bütün bunların yanında; şu ya da bu gerekçeyle kamu kurumlarının işleyişini engellemek amacıyla çalışma düzenini durdurmaya çalışacak bir takım girişimlerde bulunmak bir başka ifade ile olay çıkarmak da asla tasvip edemeyeceğimiz, nafile çabalardır. Tüm kamu kurumları; yasaların kendilerine çizdiği çerçevede milletimize hizmet etmek üzere emek harcamaktadırlar. Hiçbir engelleme girişimi, milletin aldığı hizmeti durdurma gayesi; sebebi ne olursa olsun başarıya ulaşamayacağı gibi, gerekli karşılığı da bulacaktır. Açıklamamın yeterince anlaşıldığını umuyor, tüm Aydınlı vatandaşlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - AYDIN