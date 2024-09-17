Aydın'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu

Aydın\'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Eylül 2024'te yürürlüğe giren yeni imar yönetmeliğinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceliklendirdiğini belirterek, deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

17.09.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaptı. Çerçioğlu, bu yeni yönetmeliğin vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelikli hedef olarak belirlediğini vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Çerçioğlu, açıklamasında 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülkemizin ve Aydın'ın deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında kamuoyunu bilgilendirmiş, bu yönetmeliğin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından önem ve hassasiyetini vurgulamıştık. Ancak ilimiz kamuoyunun daha detaylı bilgilenmesi adına vurgulamak gerekir ki; deprem ne yazık ki ülkemizin olduğu gibi, ilimizin de bir gerçeği. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi ve 15 milyondan fazla insanımızın hayatını etkileyen depremler bize deprem öncesi hazırlıkların ve depreme dayanıklı mekanların oluşturulmasının önemini bir kere daha göstermiştir. Bu hassasiyetle 2018 yılında başladığımız imar yönetmeliği çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte sürdürülmüş, bu süreçte 17 ilçe belediyemiz ve Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası gibi teknik meslek odalarımızın şube ve temsilciliklerinin görüş ve önerilerine başvurularak, Büyükşehir Belediye Meclisimiz ve İmar Komisyonumuzun uzun çalışmaları sonucu, 3 kere meclise sunularak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanalığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada öncelikli ve ana hedef, hiçbir zaman yaşanmamasını dilesek de bir deprem felaketinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, her bir vatandaşımızın depreme mukavemeti yüksek yapılarda ikamet etmelerini temin etmek, yani insan hayatını her şeyin önüne koymaktır. Aydın'da yaşayan her bir hemşehrimizin can güvenliği bizim için her şeyden kıymetlidir. Bütün bunların yanında; şu ya da bu gerekçeyle kamu kurumlarının işleyişini engellemek amacıyla çalışma düzenini durdurmaya çalışacak bir takım girişimlerde bulunmak bir başka ifade ile olay çıkarmak da asla tasvip edemeyeceğimiz, nafile çabalardır. Tüm kamu kurumları; yasaların kendilerine çizdiği çerçevede milletimize hizmet etmek üzere emek harcamaktadırlar. Hiçbir engelleme girişimi, milletin aldığı hizmeti durdurma gayesi; sebebi ne olursa olsun başarıya ulaşamayacağı gibi, gerekli karşılığı da bulacaktır. Açıklamamın yeterince anlaşıldığını umuyor, tüm Aydınlı vatandaşlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Belediye, Güvenlik, Deprem, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:12:12. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Yeni İmar Yönetmeliği İle Deprem Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement