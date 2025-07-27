Aydın\'da Yeni Sosyal Yaşam Alanları: Mimar Sinan Parkı ve Aydın Tekstil Park

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırdığı Mimar Sinan Parkı ve Aydın Tekstil Park, kentte sosyal yaşamın merkezi oldu. Vatandaşların dinlenme, spor yapma ve kültürel etkinliklere katılma imkanı bulduğu parklar, her gün on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Mimar Sinan Parkı; yeşil alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun alanlarıyla dikkat çekiyor. Parkta düzenlenen açık hava konserleri, sinema gösterimleri ve çocuk etkinlikleri de vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Aydın Tekstil Park ise içerisinde yer alan aquapark, sergi salonları, Fuar Aydın, kreş, spor alanları ve bisiklet yollarıyla şehirde sosyal yaşamın en hareketli noktalarından biri haline geldi. Geçmişte atıl durumda bulunan fabrika arazisi, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

"Vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Aydın'ın her köşesinde vatandaşların nefes alabileceği alanlar oluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin sosyal yaşamına katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz. Parklarımızda vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirmesi bizler için büyük mutluluk. Hemşehrilerimiz ve güzel Aydınımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hem Mimar Sinan Parkı hem de Aydın Tekstil Park, yaz aylarında sıcak havadan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için ferah bir ortam sunuyor. Parkları ziyaret eden Aydınlılar, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN