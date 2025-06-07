Aydın\'da Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımının ardından yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarını da tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli yollar ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde sıcak asfalt serimi ve kaldırım yapımının ardından yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarını da tamamladı. Cadde; daha güvenli, konforlu ve modern hali ile vatandaşların kullanımına açıldı.

Kent genelinde eş zamanlı sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir noktasında yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için hizmet odaklı çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN