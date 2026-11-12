Aydın'da yer fıstığı hasadı başladı, 2 bin 658 dekarlık alan Çine'de bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da yer fıstığı hasadı başladı, 2 bin 658 dekarlık alan Çine'de bulunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da yer fıstığı hasadı başladı, 2 bin 658 dekarlık alan Çine\'de bulunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

2026 ÇKS verilerine göre Aydın'daki 188 yer fıstığı üreticisinin 168'i Çine'de faaliyet gösteriyor; kentteki 2 bin 751 dekarlık alanın 2 bin 658 dekarı ilçede bulunuyor. Hasadın başlamasıyla ürünün işlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Aydın'da 2026 yılı ÇKS verilerine göre 188 yer fıstığı üreticisinin 168'inin faaliyet gösterdiği Çine'de, 2 bin 658 dekarlık üretim alanıyla kentteki yer fıstığı üretiminin merkezinde yer aldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yer fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte ürünün işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'i Çine ilçesinde faaliyet gösterirken, kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık yer fıstığı üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine'de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını ortaya koydu. Üretici sayısının yaklaşık yüzde 89'unu, ekili alanın ise yaklaşık yüzde 97'sini bünyesinde barındıran Çine'de, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işleme tesislerinin de üretime katma değer sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEkonomiGüncelYerelAydınÇineSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:55
Yasak aşkta akılalmaz detay Kadını kendi kocası tanıştırmış
Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:21:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da yer fıstığı hasadı başladı, 2 bin 658 dekarlık alan Çine'de bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android