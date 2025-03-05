Aydın'da Yeşilay Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Yeşilay Haftası Etkinliği

Aydın\'da Yeşilay Haftası Etkinliği

Yeşilay Derneği Aydın Şubesi, sürücülere broşür dağıtarak bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

05.03.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Derneği Aydın Şubesi gönüllüleri tarafından sürücülere ve yolculara broşür dağıtıldı.

Yeşilay Derneği Aydın Şubesi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı desteği ile Efeler ilçesi Serçeköy uygulama noktasında farkındalık etkinliği yapıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllüler ve Yeşilay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Sencer Gündüz, uygulama noktasında jandarma tarafından durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı. Etkinlikte bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Yeşilay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Sencer Gündüz, "Yeşilay'ımız 105. yaşında. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak istedik. Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki gönüllü öğrencilerimizle birlikte uygulama noktasında araç sürücülerini ve yolcuları bilgilendirdik. Bağımlılıkla mücadelede desteklerini istedik. Araç sürücülerine bilgilendirici broşürler ve hediyeler de verdik. Bağımlılıkla mücadele de herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yeşilay Haftası, Yerel Haberler, Etkinlik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yeşilay Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
07:46 Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı
07:40 3. dünya savaşı ilanı gibi Fransa’dan nükleer silah hamlesi 3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
07:23 Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı İlk sorusu bu oldu Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
02:55 Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar
14:17 Taraftar kahrolacak Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku
14:14 Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!
13:51 Kaldırımda yürürken düşüp öldü Kaldırımda yürürken düşüp öldü
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
13:28 Fenerbahçe’den ses getirecek Mourinho hamlesi Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi
13:21 Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya’dan kötü haber Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber
13:11 Rekabet Kurulu’ndan “Mackolik“e 13 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 09:41:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Yeşilay Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.