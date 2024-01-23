Aydın'da yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Vali Yakup Canbolat, 2023 yılında en çok yatırım yapılan kurumun Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen yılın ilk toplantısında, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2023 yılında uygulanan 425 projeden 90 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, geriye kalan 335 adet projenin de 236 adedinin devam ettiğini, 10 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 68 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 35 milyar 397 milyon 730 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 5 milyar 795 milyon 926 bin TL, 2023 yılı ödeneği 8 milyar 355 milyon 408 bin TL olurken 2023 yılı dönem harcaması ise 5 milyar 984 milyon 614 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 33,28 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2023 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri 2 milyar 250 milyon 282 bin TL harcamayla 1. sırada, Eğitim Hizmetleri 1 milyar 843 milyon 627 bin TL ile 2. sırada, Sağlık Hizmetleri 1 milyar 730 milyon 565 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 milyar 789 milyon 610 bin TL harcamayla 1. sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1 milyar 730 milyon 565 bin TL harcamayla 2. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 1 milyar 411 milyon 630 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Çözüm odaklı olacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yakup Canbolat, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Canbolat'ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN