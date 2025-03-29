Aydın\'da Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Mesudiye Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından logo, yol çizgileme ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Cadde, yenilenmiş hali ile Efelerli vatandaşların hizmetine sunulurken, ekiplere teşekkür eden mahalle sakinleri Başkan Çerçioğlu'na tam not verdi.

Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel Aydınımızı ve hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte daha modern, güvenli ve konforlu yollar ile buluştuklarını belirten vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN