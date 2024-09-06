Aydın'da Yüksek Kira Bedelleri Esnafı Zorluyor - Son Dakika
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Aydın'da Yüksek Kira Bedelleri Esnafı Zorluyor

Aydın\'da Yüksek Kira Bedelleri Esnafı Zorluyor

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın genelinde yüksek kira bedellerinin esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, bu durumun dükkanların kapanmasına yol açtığını vurguladı.

06.09.2024 10:09
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın genelinde yüksek kira bedellerinin esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, bu durumun dükkanların kapanmasına yol açtığını vurguladı. Künkcü, dükkan sahiplerinin daha makul kira bedelleri uygulaması gerektiğini ifade etti.

Künkcü, esnafın artan maliyetler karşısında zorlandığını ve bu nedenle daha uygun fiyatlı iş yerleri arayışına girdiğini belirterek, "Aydın genelinde kiralar oldukça yüksek. Esnafımız maliyetleri karşılamakta zorlanıyor, bu durum sürdürülebilir değil. Dükkan sahiplerinin de bu süreçte daha anlayışlı olup fiyatları makul seviyeye çekmesi gerekiyor" dedi.

Ayrıca Künkcü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025'ten itibaren enflasyonun düşeceğini öngördüğünü hatırlatarak, "Enflasyonun düşmesiyle birlikte kiraların da makul seviyelere gerilemesini umuyoruz. Esnafımızın rahat bir nefes alması için bu süreç büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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