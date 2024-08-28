Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı - Son Dakika
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Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı

Aydın\'da \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Aydın'daki üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan 300'e yakın minik sporcu, yüzme becerilerini geliştirerek kurs sonunda başarıyla sertifika almaya hak kazandı.

28.08.2024 17:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, Aydın'daki üniversitenin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda ilk yüzme eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan 300'e yakın minik sporcu, yüzme becerilerini geliştirerek kurs sonunda başarıyla sertifika almaya hak kazandı.

Minik sporcular sertifikalarını alırken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü de sporcularımızı yalnız bırakmadı. Minik sporcular, eğitim sürecinde kazandıkları yeteneklerin meyvesini sertifikalarıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler de çocuklarının başarılarını gururla izledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, çocuklarımızın yüzme becerilerini geliştirmenin yanı sıra onların güvenli bir şekilde suyla tanışmalarını sağlıyor. Bu proje, sporun yaygınlaşması ve çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için büyük bir adım. Eğitim süreci boyunca çocuklarımızın gösterdiği gelişim bizleri mutlu etti. Amacımız, yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuzun dahi kalmaması. Bu tür projelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle 300 Minik Sporcu Sertifika Aldı - Son Dakika
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