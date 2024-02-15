Aydın\'da Zabıta Ekipleri Zincir Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketlerde raf ve kasa fiyat etiket kontrolü gerçekleştirdi.

Buharkent Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, zincir marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar bir çok konuda detaylı denetimde bulundu.

Denetimler ile ilgili Buharkent Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz zincir marketlerde yer alan ürünlerin raf, kasa, fiyat etiket kontrolü ve son kullanma tarih kontrolü denetlemesini yapmaktadır. Vatandaşlarımızın şeffaf ve doğru fiyat politikasına ulaşmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN