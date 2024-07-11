Aydın'daki CHP'li Belediye Başkanları Ekonomik Krizle Mücadelede Ortak Hareket Edecek - Son Dakika
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Yerel

Aydın'daki CHP'li Belediye Başkanları Ekonomik Krizle Mücadelede Ortak Hareket Edecek

Aydın\'daki CHP\'li Belediye Başkanları Ekonomik Krizle Mücadelede Ortak Hareket Edecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında bir araya gelen Aydın'daki CHP'li Belediye Başkanları ekonomik krizle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı. Aydın halkının refahını arttırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir.

11.07.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında bir araya gelen Aydın'daki CHP'li Belediye Başkanları ekonomik krizle mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yayınlanan basın bildirisinde "Aydın halkının refahını arttırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir" denildi.

Konuyla ilgili yapılan ortak basın açıklamasında; "Derin yoksulluğun, ekonomik krizin, hayat pahalılığının tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilimizi de etkisi altına aldığı bu dönemde; bizler, Aydın'a hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın yüzleştiği bu buhranı daha az hissetmeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdik.

Yerel yönetimlerde sosyal politikaların, sosyal belediyeciliğin ve sürdürülebilir kent yönetiminin en iyi uygulama örneklerini hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, bundan sonra da hayatın farklı alanlarında uygulayacağı projelerle, Aydın halkının refahını arttırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir.

Aydın'a hizmete duyduğumuz yüksek motivasyonla, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili 13 ilçe belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz ortak projeler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Aydın halkına hizmet etmeye, şehrimizi daha modern kılmaya yönelik olacaktır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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