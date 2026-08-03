Aydın\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Varol, zarar gören alanlarda yeniden yeşillendirme çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda en kısa sürede başlatılacağını ifade etti.

Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi'nde kontrol altına alınan orman yangınının ardından ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının ilk anından itibaren bölgede bulunan ve söndürme çalışmalarını sahada yakından takip eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Varol, zarar gören alanlarda yeniden yeşillendirme çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda en kısa sürede başlatılacağını ifade etti.

Vali Varol, daha sonra yangından etkilenen Dutluoluk Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Vali Varol, yangından etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit ve iyileştirme süreçlerinin de ilgili kurumların koordinasyonunda büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.